США назвали условия для продления ДСНВ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон готов продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Москвой при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран. Такое заявление сделал Госдепартамент США.

«Мы готовы продлить СНВ-III на какой-то срок с условием, что они (Россия) согласятся на ограничение или заморозку их ядерного арсенала. Мы готовы сделать то же самое», - заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Спецпосланник заявил, что Вашингтон, уже готов к сделке, и может «достичь её уже завтра», однако Москва также «должна продемонстрировать политическую волю, чтобы сделать это».

При этом, по его словам, в Штатах считают, что «существует принципиальная договоренность на самых высоких уровнях» правительств двух стран, которые достигли «принципиального» и «джентльменского» соглашения по стратегической стабильности.

Напомним, в ходе своей речи на Генассамблеи ООН президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Вашингтон должны вскоре решать вопрос о продлении ДСНВ, назвав это первоочередным вопросом.

Роанее Биллингсли сообщил, что США предлагают России заключить не требующий ратификации договор, который впоследствии может преобразоваться в полноценное соглашения. Он отметил, что при достижении такой сделки на уровне глава государств, ДСНВ может быть продлен на срок менее пяти лет.