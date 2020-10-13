Эксперт объяснил, почему массовых забастовок, которыми грозит Тихановская, в Белоруссии не будет Фото: REUTERS

Забастовки, которыми пригрозила лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская, на данный момент в республики невозможна. Такое мнение в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал политолог Александр Носович.

«Сейчас нет. В августе они попытались раскачать белорусские заводы на забастовки, ничего не получилось. Сейчас до тех пор, пока экономическая ситуация с Белоруссией стабильная, общенациональной забастовки быть не может», - отметил эксперт.

По его словам, забастовки вероятны при резком ухудшении экономической ситуации, что «не исключено в следующем году».

Напомним, бывший кандидат в президенты Белоруссии выступила с требованиями отставки действующего белорусского лидера Александра Лукашенко, «прекращения насилия» на улицах и освобождения всех политзаключённых. При невыполнении условий до 25 октября, политик пообещала устроить национальную забастовку. Кроме того, она сообщила о грядущих с 26 октября массовых протестах, а также «блокировке автомобильных трасс и обвале продаж в государственных магазинах».