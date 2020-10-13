Россия после четырёхлетнего перерыва вошла в Совет ООН по правам человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После четырёхлетнего перерыва Россию избрали в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций. В ходе голосования, состоявшегося во вторник, 13 октября, её поддержали 158 государств. Об этом сообщило постоянное российское представительство при отделении ООН в Женеве.

«Россия была избрана в Совет по правам человека ООН после четырёхлетнего перерыва», - говорится в соответствующем сообщение, которое опубликовано в Twitter постпредства, где отметили, что российская сторона сообщила о своей готовности к «конструктивной совместной работе» в СПЧ ООН.

Напомним, в 2016 году Россия не была переизбрана в Совет по правам человека ООН. При этом глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что в этом нет никакой трагедии, плохо, что во время выборов «наша страна подверглась откровенному и разнузданному шельмованию».