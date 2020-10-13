Белоруссия сообщила о новых правилах для въезда россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Со среды, 14 октября, въезжающим на территорию Белоруссии россиянам нужно иметь при себе справку, свидетельствующую об отсутствии коронавирусной инфекции. О таких изменениях правил въезда говорится в постановлении правительства Республики.

Согласно новому правилу, медицинский документ должен быть на русском, белорусском или английском языке, анализ на наличие COVID-19 должен быть отрицательным и сделан не позднее 72 часов до даты пересечения границы.

Кроме того, белорусские власти сократили срок пребывания в самоизоляции для граждан республики до десяти дней.

Напомним, что для возвращения в Россию из-за границы россиянам также необходим ПЦР-тест на наличие новой коронавирусной инфекции. Кроме того, российские граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции на дому в ожидании результатов теста.