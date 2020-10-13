В Рязанской области ввели обязательную самоизоляцию для пожилых людей

За сутки в Рязанской области выявлено более 90 новых случаев заражения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рязанской области снова растет число случаев заражения коронавирусом, поэтому в регионе решили усилить ограничительные меры и на две недели – с 13 по 26 октября – ввели обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

Об этом заявил в видеообращении к жителям области губернатор региона Николай Любимов. Он уточнил, что оставаться дома рекомендуется не только пожилым, но и людям с хроническими тяжелыми заболеваниями, а работодателям «рекомендовано перевести на дистанционный режим работы часть сотрудников, в первую очередь из группы риска».

Кроме того, с 13 октября до 9 ноября продлевается особый режим работы для отдельных стационарных организаций социального обслуживания: «Кинотеатры, театры, цирк и другие учреждения культуры продолжат работу, но с 30% загрузкой, а не с 50%».

В области также запрещены многолюдные мероприятия, закрыты дискотеки и ночные клубы, а предприятия общепита (кроме работающих на вынос) работают с 09:00 до 23:00, передает ТАСС.

С начала вспышки коронавируса в Рязанской области зафиксировано 8990 случаев заражения, 6946 из них выздоровели, 54 человека умерли. За последние сутки в регионе выявлен 91 новый инфицированный.