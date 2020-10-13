За сутки в Москве скончались 52 пациента с коронавирусом

За сутки в Москве выявлено 4618 новых заразившихся коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Москве от двусторонней пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались 52 пациента столичных больниц с положительным результатом на коронавирус. Таким образом, по состоянию на вечер 13 октября число умерших из-за коронавирусной инфекции в городе возросло до 5739 человек. Накануне сообщалось о смерти 58 больных.

Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве. Умершие страдали сопутствующими заболеваниями – в частности, сахарным диабетом, гипертонической болезнью и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

«В Москве скончались 52 пациента с коронавирусом», - говорится в сообщении штаба.

Всего же с начала вспышки COVID-19 в столице зафиксировано уже 339431 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день, как писал сайт kp.ru, медики выявили 4618 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 264500 пациентов, за сутки – 1750.

Оперативный штаб напоминает, что COVID-19 остаётся угрозой для жизни и здоровья москвичей. Ради собственного здоровья и здоровья окружающих соблюдайте социальную дистанцию и другие требования санитарных врачей. Если вы почувствовали симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением, вызовите доктора.