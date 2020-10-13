Пожар на горе Килиманджаро тушат уже третьи сутки

Лесной пожар на горе Килиманджаро тушат с 11 октября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Танзании уже третьи сутки не могут потушить крупный лесной пожар на горе Килиманджаро. Поднимающиеся над горой клубы дыма видны на расстоянии нескольких десятков километров, гарь окутала все окрестности, передает британская телерадиовещательная корпорация ВВС.

Огонь на одном из склонов горы вспыхнул днем в воскресенье, 11 октября, пламя быстро распространялось и охватило территорию национального парка Танзании. О том, как ведется борьба с пожаром, рассказывает на своей странице в Twitter организация Tanapa, которая управляет всеми национальными парками страны.

Отмечается, что к этому часу большинство очагов возгорания удалось потушить, пожарным помогают добровольцы из числа местных жителей. Работы по ликвидации пожара продолжаются.

Причины возгорания выясняются. По версии Tanapa, как рассказал журналистам официальный представитель организации Паскаль Шелутете, огонь вспыхнул в расположенном на склоне горы центре отдыха для альпинистов.