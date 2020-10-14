Рябков назвал неприемлемыми условия США для продления ДСНВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комментируя заявление Вашингтона о том, что США готовы продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Москвой при условии временной заморозки ядерных арсеналов обеих стран, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал такие условия неприемлемыми.

«Это неприемлемое предложение», - сказал замглавы МИД.

Он отметил, что Москва не против заморозки, однако проблемами стратегической стабильности надо заниматься в комплексе, а также указал та то, что это предложение прозвучало из Вашингтона перед президентскими выборами в Штатах (до них осталось всего три недели).

«Если американцам нужно доложить своему начальству что-то, о чем они якобы договорились с Российской Федерацией до их выборов, то они этого не получат», - приводит слова замминистра РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, предложение о взаимной заморозке ядерных арсеналов озвучил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Он заявил, что Вашингтон готов заключить такую сделку «хоть завтра», и может «достичь её уже завтра», но и Москва «должна продемонстрировать политическую волю, чтобы сделать это».