Минобороны Армении заявило о боях на всей линии соприкосновения

Вооруженные силы Азербайджана начали наступление по трем-четырем направлениям в Нагорном Карабахе, бои на всей линии соприкосновения шли в течение всего дня. Об этом на брифинге во вторник сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

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Сайты и форумы военных ведомств Армении и Азербайджана стали меньше хвалиться своими ратными подвигами. А после того, как на второй день перемирия президент Азербайджана Ильхам Алиев деликатно озвучил желание включить в переговорный процесс Турцию, о том же на четвертые сутки перемирия заявила официальная Анкара. Общая обстановка на линии фронта в Агдере-Агдамском и Физули-Гадрутском направлениях оставалась напряженной (подробности).