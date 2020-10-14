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«Торг уместен»: Россияне уже продают места в очереди за новыми iPhone 12

Стоимость варьируется от одного рубля до 75 тысяч
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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Apple показала, как выглядит iPhone 12

Apple показала, как выглядит iPhone 12

Фото: REUTERS

Не успела американская корпорация Apple представить миру свой новый iPhone 12, который будет поддерживать беспроводную сеть 5G, а россияне уже не только начали занимать места в очереди за очередной яблочной новинкой, но и продавать их.

Объявления о продаже мест появились на некоторых онлайн-сервисах объявлений, в частности – на «Авито», причем стоимость такой услуги варьируется от одного рубля до 75 тысяч.

«Займу для вас место в очереди за новым iPhone 12 за день до начала продаж в России. По предложениям и пожеланиям писать в Директ», - говорится в одном из объявлений.

В других предлагают занять очередь за два или за три дня до начала продаж. Кто-то пишет: «Стоимость услуги – договорная», кто-то указывает конкретную цену. В некоторых объявлениях указывается: «Торг уместен – в разумных пределах».

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