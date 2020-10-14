Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 38 миллионов

Во вторник, 13 октября, число заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило 38 миллионов. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе поступающей из разных стран информации, а также сведений федеральных и региональных властей в США.

По данным университета, число инфицированных в мире на данный момент составляет 38 006121 человек. От последствий коронавирусной инфекции с начала пандемии скончались 1 083875 больных, выздоровели 26 354211 заразившихся.