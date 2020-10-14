Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 38 миллионов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 13 октября, число заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило 38 миллионов. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе поступающей из разных стран информации, а также сведений федеральных и региональных властей в США.

По данным университета, число инфицированных в мире на данный момент составляет 38 006121 человек. От последствий коронавирусной инфекции с начала пандемии скончались 1 083875 больных, выздоровели 26 354211 заразившихся.

На первом месте по числу случаев заболевания – Соединенные Штаты, где с начала пандемии коронавирусом заразились 7 850829 человек, из них 220,8 тысячи умерли, около 5,2 миллиона излечились. За США следует Индия, где зафиксировано 7 175880 случаев заражения, на третьем месте Бразилия (5 103408 инфицированных).

Россия занимает четвертое место в мире. По данным оперативного штаба, с начала вспышки COVID-19 в нашей стране на сегодняшний день выявлено 1 326178 случаев заражения, скончались 22966 человек. Полностью выздоровели и выписались из больниц 1 031785 заболевших россиян.

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