В Johnson & Johnson рассчитывают скоро продолжить испытания вакцины от коронавируса

Американская компания Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финансовый директор американской корпорации Johnson & Johnson (J&J) Джозеф Уолк рассчитывает, что его компания вскоре продолжит прерванные накануне испытания своей вакцины от коронавируса.

Об этом он заявил в интервью газете The Wall Street Journal, выразив надежду на то, что тестирование препарата приостановлено «только на несколько дней».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в компании сообщили, что руководство J&J приняло решение на некоторое время приостановить испытания из-за «необъяснимой болезни» одного из участников исследований. Отмечалось также, что состояние заболевшего добровольца изучают и оценивают специалисты Независимого комитетом по мониторингу данных и безопасности субъектов исследования (DSMB), а также врачи J&J.