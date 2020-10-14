Главный инфекционист США: Приостановка испытаний вакцин – это «стандартная процедура»

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что разработка американских вакцин от коронавируса «идет реально хорошо», а приостановка испытаний таких препаратов – это «стандартная процедура».

По его словам, уже «к ноябрю или декабрю» станет понятно, есть ли в распоряжении Соединенных Штатов «безопасная и эффективная вакцина» против COVID-19. Как только такая сыворотка появится и будет одобрена, власти страны приступят к вакцинации «наиболее нуждающимся групп населения», передает телеканал СNN.

Комментируя приостановку испытаний из-за болезни добровольцев, Энтони Фаучи сказал, что «нет ничего необычного в возникновении побочного явления во время клинических испытаний с участием десятков тысяч человек».

«В таких случаях из предосторожности надо убедиться в том, что такие явления не касаются самой вакцины», - пояснил главный инфекционист США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне компания Johnson & Johnson сообщила, что ее руководство приняло решение на некоторое время приостановить испытания вакцины из-за «необъяснимой болезни» одного из участников исследований.