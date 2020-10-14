В РАН рассказали об испытаниях третьей российской вакцины от коронавируса

У участников клинических испытаний третьей российской вакцины против коронавируса не обнаружили «нежелательных явлений» Фото: Иван МАКЕЕВ

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев рассказал, как проходят клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса, которая была создана в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

Глава РАН напомнил, что тестирование этого препарата началось в Новосибирске неделю назад, отметив, что отклики по итогам первых испытаний «пока очень обнадеживающие», ни у кого из участников исследования «каких-то нежелательных явлений фактически нет». Александр Михайлович уточнил, что сейчас проходит первая фаза исследования, которая должна установить безопасность вакцины, и у добровольцев не наблюдается даже так называемой субфебрильной температуры (в диапазоне 37–38 градусов).

«Но далее надо, чтобы появились соответствующие антитела в необходимом титре. Ждем», - приводит его слова РИА Новости.

Центр Чумакова рассчитывает завершить вторую фазу испытаний своей вакцины в ноябре.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Минздрав России планирует зарегистрировать вторую отечественную вакцину от COVID-19 уже до конца этой недели. Речь идет о препарате «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».

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