В РАН рассказали об испытаниях третьей российской вакцины от коронавируса

У участников клинических испытаний третьей российской вакцины против коронавируса не обнаружили «нежелательных явлений» Фото: Иван МАКЕЕВ

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев рассказал, как проходят клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса, которая была создана в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

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