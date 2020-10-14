Мадуро назвал избрание Кубы в СПЧ ООН «неудачей империализма США»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Фото: REUTERS

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Кубу и весь народ Острова Свободы с избранием страны членом Совета ООН по правам человека (СПЧ), назвав это событие «громкой победой» Гаваны и поражением Ваштнгтона.

«Братская Куба одержала громкую победу в Совете ООН по правам человека, членом которого она была избрана 170 голосами. Империализм США потерпел неудачу», - написал лидер Боливарианской республики на своей странице в Twitter.

«Венесуэла поздравляет героический кубинский народ!», - добавил Мадуро.