Медведев предложил выдавать лекарства по рецептам бесплатно

Председатель «Единой России», зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лекарства, которые назначают и выписывают врачи, нужно выдавать всем россиянам бесплатно. С таким предложением выступил председатель «Единой России» и зампред Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.

Свою инициативу он озвучил накануне, 13 октября, во время совещания по подготовке предвыборной программы партии к выборам в Госдуму в 2021 году.

Дмитрий Медведев сказал, что нужно «поставить задачу по обеспечению лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств, используя механизмы обязательного лекарственного страхования».

Кроме того, он предложил отразить в новой программе «Единой России» и «новые требования по применению современных электронных сервисов и услуг» в области здравоохранения, а также «укреплению первичного звена, поддержке медиков и медицинского образования, развитию отечественной фарминдустрии», сообщает пресс-служба партии.