Глава МИД Армении: Сергей Лавров сыграл очень важную роль в переговорах по Карабаху

Министры иностранных дел Армении и России – Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров по Нагорному Карабаху в Москве сыграл очень важную роль, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

Он отметил, что обсуждения во время встречи в Москве касались очень «сложных и очень чувствительных вопросов», министры рассматривали различные варианты урегулирования конфликта Еревана и Баку.

«Потребовалось 11 часов, для того чтобы прийти к этим четырем пунктам, которые выразились в совместном заявлении. И здесь, я вам скажу, очень важную роль сыграл Сергей Викторович Лавров», - подчеркнул Мнацаканян в интервью РБК.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после переговоров азербайджанского и армянского министров иностранных дел в Москве Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, а также обмене телами погибшими и пленными. Однако уже на следующий день обе стороны обвинили друг друга в нарушениях режима тишины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 14 октября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Сайты и форумы военных ведомств Армении и Азербайджана стали меньше хвалиться своими ратными подвигами. А после того, как на второй день перемирия президент Азербайджана Ильхам Алиев деликатно озвучил желание включить в переговорный процесс Турцию, о том же на четвертые сутки перемирия заявила официальная Анкара. Общая обстановка на линии фронта в Агдере-Агдамском и Физули-Гадрутском направлениях оставалась напряженной (подробности).