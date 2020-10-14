«Нам все завидуют»: Трамп вновь заявил, что американское оружие вызывает зависть России и Китая

Президент США Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в Пенсильвании Фото: REUTERS

Вернувшийся к предвыборной кампании после лечения от коронавируса Дональд Трамп пообещал, что в случае своего переизбрания на второй срок не станет «втягивать Америку в бесконечные нелепые войны». И тут же вновь заявил, что у Соединенных Штатов есть такое оружие, что американцам «завидуют» Россия и КНР.

«У нас есть вооружения и техника, каких никогда раньше не видела ни одна страна. Нам завидует Россия, нам завидует Китай. Нам все завидуют. Того, что есть у нас, нет ни у одной страны», - похвастался президент США, выступая перед своими сторонниками на митинге в Пенсильвании.