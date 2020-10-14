Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних каникул Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних каникул. Большинство уверены, что число выходных в декабре и январе не должно быть меньше дести. Такой ответ дали 31% опрошенных сервисом Superjob. А 6% респондентов вовсе не готовы прерывать работу на отдых.

Продолжительность идеальных новогодних каникул:

10 дней - 31%,

1-3 дня – 18%,

От 4 до 6 дней – 14%,

7 дней - 9%,

14 дней – 6%,

Каникулы не нужны – 6%,

8 -9 дней – 3%.

11-13 дней – 3%.

Еще 10 процентов респондентов отметили, что им совершенно безразлично сколько длятся выходные. Всего в опросе приняли участие 1,6 тысяч человек, пишет RT.

В 2021 году предлагается сделать 31 декабря выходным днем для всей страны. Новогодние каникулы в 2021 году, по проекту Минтруда, захватят с 1 по 10 января.

Опрос ВЦИОМ показал, что почти половина россиян поддерживают появление выходного в последний день года.

- Минусов у этой инициативы нет. Понимаете, заливная рыба не может быть приготовлена за два часа. Елку нарядить, с детьми погулять. Это должно быть окончательно и бесповоротно: 31 декабря – выходной! - высказал свою позицию ИА "НСН" депутат Госдумы Виталий Милонов.