Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних каникул
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних каникул. Большинство уверены, что число выходных в декабре и январе не должно быть меньше дести. Такой ответ дали 31% опрошенных сервисом Superjob. А 6% респондентов вовсе не готовы прерывать работу на отдых.
Продолжительность идеальных новогодних каникул:
10 дней - 31%,
1-3 дня – 18%,
От 4 до 6 дней – 14%,
7 дней - 9%,
14 дней – 6%,
Каникулы не нужны – 6%,
8 -9 дней – 3%.
11-13 дней – 3%.
Еще 10 процентов респондентов отметили, что им совершенно безразлично сколько длятся выходные. Всего в опросе приняли участие 1,6 тысяч человек, пишет RT.
В 2021 году предлагается сделать 31 декабря выходным днем для всей страны. Новогодние каникулы в 2021 году, по проекту Минтруда, захватят с 1 по 10 января.
Опрос ВЦИОМ показал, что почти половина россиян поддерживают появление выходного в последний день года.
- Минусов у этой инициативы нет. Понимаете, заливная рыба не может быть приготовлена за два часа. Елку нарядить, с детьми погулять. Это должно быть окончательно и бесповоротно: 31 декабря – выходной! - высказал свою позицию ИА "НСН" депутат Госдумы Виталий Милонов.