Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении ракетных комплексов Армении

Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении нескольких ракетных комплексов ВС Армении Фото: REUTERS

В ночь на среду, 14 октября, вооружённые силы Азербайджана уничтожили несколько оперативно-тактических ракетных комплексов с баллистическими ракетами, установленных военными Армении. Об этом заявили в своём Telegram-канале представители Министерства обороны Азербайджана.

В сообщении также сказано, что размещение армянских ракетных комплексов на границе непризнанной Нагорно-Карабахской республики военные Азербайджана зафиксировали в час ночи.

Минобороны Азербайджана отмечает, что ракетные комплексы были нацелены на мирное население и гражданскую инфраструктуру в азербайджанских городах Гянджа, Мингячевир и другие. Сообщается, что вооружённые силы Азербайджана для предотвращения ракетного удара нейтрализовали комплексы.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, представитель Минобороны Армении Шушан Степанян заявила об уничтожении бронетехники Азербайджана во время боя на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.