Украинцы высказали свое отношение к политике Владимира Зеленского
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Национальный демократический институт США (NDI), поддерживаемый американским правительством, провел опрос украинских граждан на политическую тему. У жителей Украины выяснили, как они оценивают политическую ситуацию в стране.
Исследование показало, что 35% респондентов уверены «страна движется в неверном направлении». Больше всего недовольных зарегистрировано на юге и на востоке республики.
Годом ранее этот показатель был гораздо меньше, в 2019-м недовольство высказали 25% украинцев.
- В настоящее время существует обеспокоенность по поводу отката демократии — 22%. Они считают, что за время президентства Зеленского демократии стало меньше, — цитирует RT результаты исследования.
Значительная часть респондентов отметила, что с приходом к власти Владимира Зеленского в стране ухудшилась ситуация в здравоохранении и образовании.
63% увидели негативные изменения в экономике государства. Отрицательные тенденции в сфере занятости населения отметили 60%, а на рост цен в магазинах указали 72% респондентов.
С 22 июля по 16 августа, пока проводилось исследование, преобладающее число участников опроса настаивали, что Зеленский не выполняет своих предвыборных обещаний.
Всего в исследовании приняли участие 2500 человек, за исключением территорий неподконтрольных Киеву.
Тем временем Киев присоединился к введенным ЕС санкциям против Белоруссии, а также рассмотрит вопрос о присоединении к новым европейским ограничительными мерам. С экономической точи зрения, никакие украинские санкции Белоруссии особого ущерба не нанесут. Об этом в комментарии ФАН заявил политический аналитик Владимир Соловейчик.