Украинцы высказали свое отношение к политике Владимира Зеленского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальный демократический институт США (NDI), поддерживаемый американским правительством, провел опрос украинских граждан на политическую тему. У жителей Украины выяснили, как они оценивают политическую ситуацию в стране.

Исследование показало, что 35% респондентов уверены «страна движется в неверном направлении». Больше всего недовольных зарегистрировано на юге и на востоке республики.

Годом ранее этот показатель был гораздо меньше, в 2019-м недовольство высказали 25% украинцев.

- В настоящее время существует обеспокоенность по поводу отката демократии — 22%. Они считают, что за время президентства Зеленского демократии стало меньше, — цитирует RT результаты исследования.

Значительная часть респондентов отметила, что с приходом к власти Владимира Зеленского в стране ухудшилась ситуация в здравоохранении и образовании.

63% увидели негативные изменения в экономике государства. Отрицательные тенденции в сфере занятости населения отметили 60%, а на рост цен в магазинах указали 72% респондентов.

С 22 июля по 16 августа, пока проводилось исследование, преобладающее число участников опроса настаивали, что Зеленский не выполняет своих предвыборных обещаний.

Всего в исследовании приняли участие 2500 человек, за исключением территорий неподконтрольных Киеву.

Тем временем Киев присоединился к введенным ЕС санкциям против Белоруссии, а также рассмотрит вопрос о присоединении к новым европейским ограничительными мерам. С экономической точи зрения, никакие украинские санкции Белоруссии особого ущерба не нанесут. Об этом в комментарии ФАН заявил политический аналитик Владимир Соловейчик.