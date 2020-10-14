Главы МИД Турции и Швеции поругались на пресс-конференции

Пресс-конференция министров иностранных дел Турции и Швеции закончилась перепалкой Фото: REUTERS

Совместная пресс-конференция министров иностранных дел Турции и Швеции 13 октября закончилась перепалкой в присутствии журналистов, сообщает Associated Press.

Шведский министр Анн Линде раскритиковала Турцию за притеснение свободы слова, а глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в ответ заявил о недовольстве Анкары тем, что Швеция настаивает на выведение турецких войск из Сирии и поддерживает курдов.

- Хочу спросить: от чьего имени вы говорите Турции уйти из Сирии или предостерегаете Турцию? Если вы так щепетильно относитесь к правам человека, почему бы вам хоть раз не покритиковать Грецию? - обратился к коллеге Чавушоглу.

Анн Линде в ответ заявила, что не хотела бы устраивать споры, будучи гостем в другой стране, и выразила надежду на то, "что в Турции у каждого есть возможность высказываться так же откровенно, как делаете вы, министр".

Напомним, ранее скандалом окончилась церемония открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в Эдирне. Тогда, как сообщал сайт KP.ru, греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому покинула мероприятие во время выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявившего, что Анкара не прекратит бурение в Средиземном море, и даже "крики и вопли" не заставят Турцию вывести свои корабли оттуда.