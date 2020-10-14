Стало известно, на что готовы россияне, ради повышения зарплаты Фото: REUTERS

Стало известно, на что готовы россияне ради повышения зарплаты. 39% опрошенных не будут против подработок, если это принесет им больше денег. Они готовы выходить на работу по выходным и задерживаться дольше в течении недели.

Еще 12% ради хорошей зарплаты согласятся на переезд в другой город. А 6% будут проводить личное время с начальством, чтобы наладить дружеские контакты. 3% готовы закрывать глаза на хамство и грубость со стороны руководства, если это принесет им дополнительные деньги, пишет RT.

Только 1% респондентов пошел по сомнительному пути, выбрав интриги и провокации на рабочем месте. Они готовы распускать слухи о коллегах и мешать их работе, если на кону прибавка.

Абсолютное большинство (53%) заявили, что не готовы ни на какие шаги, ради повышения зарплаты. Такие результаты озвучил сервис «Работа.ру».

Всего в опросе приняли участие 3,2 тыс. респондентов. Люди выбирали из предложенных вариантов.

Тем временем исследователи аналитического центра «Авито Работа» узнали, как обеспечивается безопасность россиян на рабочем месте.

56% работодателей обеспечили своим сотрудникам все необходимые меры безопасности, связанные с пандемией. А начале лета должный уровень безопасности был обеспечен в 63% компаний, пишет газета "Известия".