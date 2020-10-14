Эпидемиолог объяснил, чем опасно скрывать болезни перед вакцинацией от коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать перед вакцинацией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сокрытие своих болезней перед вакцинацией от коронавируса может привести к побочным эффектам и нежелательным реакциям, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он также напомнил, вакцина "Спутник V" пока находится на этапе пострегистрационных испытаний.

- На этом этапе должны отбираться здоровые добровольцы, но, бывает, что люди скрывают свои ситуации, которые у них были в анамнезе, все сопутствующие заболевания. Совершенно однозначно — людям нельзя скрывать болезни перед вакцинацией, - заявил эпидемиолог в беседе с РИА Новости.

При этом нормальными побочными эффектами, указанными в аннотации к препарату, могут оказаться повышение температуры, слабость, покраснения и болезненность в месте инъекции.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, Минздрав России планирует зарегистрировать 15 октября вторую российскую вакцину от коронавируса. Первую вакцину, "Спутник V", разработали специалисты научного центра имени Гамалеи, созданием второго препарата стали учёные центра вирусологии "Вектор".