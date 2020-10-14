В центре Москвы такси вылетело с проезжей части в реку

В Москве такси упало в реку, водитель погиб Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Таганском районе Москвы такси на скорости вылетело с проезжей части, снесло ограждения и упало в реку Яузу, сообщил Департамент транспорта Москвы.

ДТП произошло в Наставническом переулке Таганского района Москвы. Дептранс сообщает также, что из-за аварии затруднено движение Движение по Николоямской и Костомаровской набережным.

Водитель такси погиб, его тело уже извлекли. Прибывшие на место экстренные службы извлекают из реки автомобиль. На месте происшествия в Наставническом переулке работают водолазы и кран.