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В центре Москвы такси вылетело с проезжей части в реку

Инцидент произошёл в Наставническом переулке
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Москве такси упало в реку, водитель погиб

В Москве такси упало в реку, водитель погиб

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Таганском районе Москвы такси на скорости вылетело с проезжей части, снесло ограждения и упало в реку Яузу, сообщил Департамент транспорта Москвы.

ДТП произошло в Наставническом переулке Таганского района Москвы. Дептранс сообщает также, что из-за аварии затруднено движение Движение по Николоямской и Костомаровской набережным.

Водитель такси погиб, его тело уже извлекли. Прибывшие на место экстренные службы извлекают из реки автомобиль. На месте происшествия в Наставническом переулке работают водолазы и кран.

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