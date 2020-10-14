Работодатели стали халатнее относиться к безопасности сотрудников Фото: Павел МАРТИНЧИК

Работодатели стали халатнее относиться к безопасности сотрудников на рабочем месте. Если в начале лета все санитарные нормы были обеспечены в 63% случаев, то в начале осени в 56%.

Такие данные были озвучены по результатам исследовании аналитического центра «Авито Работа». В опросе, который был проведен с 1 по 7 октября, приняли участие 10 тысяч человек.

О частичных мерах безопасности заявили 29% респондентов. Этот показатель остался неизменным с летнего опроса.

9% отметили, что работодатель полностью игнорирует требования Роспотребнадзора и Минздрава, безопасность на рабочем месте не обеспечена. По данному пункту тоже отмечен рост, летом подобные претензии высказывали 2% респондентов.

Тем временем в России сохраняется рост числа заболевших COVID-19. Активнее всего показатели увеличиваются в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ростовской и Нижегородской областях. Врачи подчеркивают, что при несоблюдении элементарных мер предосторожности, дальше будет только хуже, пишет Свободная пресса.

Затруднились с ответом 6%, против 2% во время предыдущего опроса.

По стране выделяются регионы, где безопасность соблюдает лучше всего. В лидерах списка Москва, здесь необходимые меры предосторожности на рабочем месте обеспечивают в 65% случаев.

В Санкт-Петербурге показатель чуть ниже - 55%, а в других городах-миллионниках в среднем - 54%.

В целом по стране 50% сотрудников продолжают работать в традиционном режиме, 13% научились совмещать «удаленку» с посещением рабочего места и лишь 9% полностью работают в дистанционном режиме, пишет газета «Известия».