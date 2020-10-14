В Москве ученики 1-5 классов продолжат учиться очно с 19 октября

19 октября 2020 г. ученики 1-5 классов возвращаются в школы и возобновляют обучение в очном режиме Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября ученики 1-5 классов возвращаются в школы, школьники 6-11 классов на ближайшие 2 недели переходят в дистанционный режим обучения.

Такое решение мэр объяснил тем, что среди заболевших коронавирусом детей доля учеников 1-5 классов составляет 36%, а доля учащихся 6-11 классов - 64%.

В своём блоге Собянин отметил, что продлённые на дополнительную неделю осенние каникулы дали нужный эффект.

- За последние дни доля детей среди заболевших снизилась с 19% до 11%. Но в абсолютном выражении количество заболевших по-прежнему растёт. И в целом по городу, и среди детей – тоже, - сообщил мэр.

Он также отметил, что ежесуточное число госпитализаций достигло 1 250 человек, а число новых случаев заражения коронавирусом в сутки приближается к отметке в пять тысяч.

- Конечно, это вызывает огромную тревогу, - отметил Сергей Собянин.