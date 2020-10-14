Приоритетный доступ к вакцинам от коронавируса в Москве получат учителя старшего возраста

Приоритет в доступе к вакцинам от коронавируса в Москве будет предоставлен учителям старшего возраста и имеющим хронические заболевания, сообщил мэр столицы Сергей Собянин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в первую очередь вакцину от коронавируса получат педагоги старшего возраста, которым ещё не исполнилось 60 лет, и педагоги, страдающие хроническими заболеваниями.

- ... Когда город начнет получать промышленные партии вакцины против коронавируса, приоритетный доступ к ней получат учителя старшего возраста (но до 60 лет) и педагоги, имеющие хронические заболевания, - написал мэр в своём блоге.