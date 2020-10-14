Азербайджан атаковал военную технику в Армении Фото: Александр КОЦ

Армянское министерство обороны заявило, что азербайджанские военные атаковали военную технику на территории Армении.

- Сегодня, 14 октября, азербайджанские вооруженные силы атаковали в Армении на границе с Карвачаром военную технику, которая находилась на боевом дежурастве. Они основывали на предположении, что это техника якобы была готова ударить по мирным городам Азербайджана. Но это утверждение не имеет никаких оснований, - говорится в заявлении Минобороны Армении, которое опубликовала на странице в Facebook пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян.

Азербайджанские военные подтвердили, что нанесли «упреждающий» удар по ракетным комплексам в приграничных районах Армении ради «безопасности гражданского населения». По их заявлению, армянские ракеты были нацелены на Гянджу, Мингячевир и другие города Азербайджана.

Армянские военные в свою очередь добавили, что оставляют за собой право атаковать любой военный объект на территории противника.

Напомним, что конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны противостояние обвиняют друг друга в развязывании военных действий, сообщают об обстрелах мирных населенных пунктов.