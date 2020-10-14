Курс рубля на 14 октября 2020: доллар и евро выросли Фото: REUTERS

Доллар на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,13 процента, достигнув отметки в 77,15 рубля. Европейская валюта также не отстает от американской – она поднялась на 0,19 процента до 90,64 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки о курсе рубля на 14 октября 2020 в 10:00 по московскому времени.

Через несколько минут американская валюты продолжила рост на 0,19 процента до 77,19 рубля, а евро показал рост на 0,17 процента до 90,62 рубля.

Биржевые индексы на открытии российского рынка акций также увеличились: в 10:00 по столичным часам индекс Мосбиржи прибавил 0,02 процента до 2829,88 пункта, а индекс РТС – на 0,08 процента, достигнув отметки в 1157,2 пункта.

Уже к 10:05 индексы биржи демонстрировали негативную динамику: индекс РТС опустился на 0,4 процента до 1151,51 пункта, а Мосбиржи – на 0,18 процента до 2824 пунктов.

Как сообщал сайт kp.ru, эксперты ОПЕК спрогнозировали окончание эпохи нефти для развитых стран. Уже в 2022-2025 годах государства выйдут на плату по потреблению нефти на уровне 47 миллионов баррелей день.