Президент Киргизии записал видеообращение к нации

Обращение Сооронбая Жээнбекова к нации посвящено текущей ситуации в стране, где вспыхнули массовые протесты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков записал видеообращение к нации. В нём он заявил, что после избрания нового спикера парламент сможет полноценно работать, и подчеркнул, что требует утвердить на пост премьер-министра страны лидера социал-демократической партии страны Акылбека Жапарова.

- В целях стабилизации ситуации в стране и признания нового премьер-министра другими государствами важно, чтобы все решения были легитимны и кандидатура премьер-министра была утверждена в строгом соответствии с законодательством, - приводит слова Жээнбекова радио "Sputnik Кыргызстан".