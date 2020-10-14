Сексолог назвала три основных признака измены

Специалист дала совет, как предотвратить неверность в отношениях Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Клинический психолог, сексолог Елена Перелыгина назвала три признака, которые с высокой долей вероятности укажут на измену партнера.

Эксперт уверена, что измены можно предотвратить, главное развиваться в одном направлении с партнером, быть к нему внимательным. Общие интересы не заставят искать удовлетворения на стороне.

Если предотвратить данный факт не удалось, то стоит присмотреться ко второй половинке внимательнее, некоторые особенности поведения укажут на измены.

Первым тревожным звоночком являются перемены в привычках и стереотипах.

- Вдруг ваш партнер начинает делать что-то особенное, то можно задуматься на эту тему, - отмечает сексолог.

Второй признак возможной неверности – это усиленное внимание к собственному внешнему виду.

- Мужчина покупает себе новые трусы, носки. Женщины чаще приносят домой обновки, новые туфельки, духи. Если ни один из партнеров так раньше за собой не следил, то могут возникнуть подозрения, - отметила Елена Перелыгина в беседе с ФАН.

Третий признак измены - нереальный блеск в глазах.

- Когда партнеру постоянно начинает приходить в голову мысль «Не заняться ли сексом со своей собственной женой?», а перед этим такого желания у него не возникало - подумайте. Ведь гормон у него почему-то бьет ключом, глаза блестят, что-то происходит», - подытожила эксперт.

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