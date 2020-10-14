Сергей Лавров призвал немедленно согласовать режим прекращения огня в Карабахе

Сергей Лавров даёт интервью радиостанциям "Комсомольская правда", Sputnik и "Говорит Москва" Фото: скриншот с видео

Переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана в Москве были уникальными, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью радиостанциям "Комсомольская правда", Sputnik и "Говорит Москва".

- Но отмечу что в решающий момент свой вклад внес президент. Он контролировал наши ночные бдения. Глубоко в ночи он общался с нами, подключался Сергей Шойгу, - рассказал министр.

Лавров заявил также, что объявление перемирия в зоне конфликта между Баку и Ереваном возможно только при наличии механизма контроля.

- Наш главный посыл - необходимо немедленно по линии военных встречаться и согласовывать режим прекращения. Сигнал подтвердил МИД Азербайджана, и направили сигнал армянским коллегам, - сообщил глава МИД России.

Министр отметил, что "когда политики согласовывают, то военные "на земле" говорят о деталях".

- И только последнее там действует. Потому что в контактной группе согласовали дополнительные детали, - добавил Лавров.

Сайт KP.ru ведёт прямую видеотрансляцию интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова 14 октября 2020 года.