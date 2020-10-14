Лавров рассказал об отношениях России и Турции на фоне конфликта в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в большом интервью трем радиостанциям —«Комсомольская правда», Sputnik и «Говорит Москва» ответил на вопрос главного редактора Издательского дома «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина об отношениях России и Турции на фоне конфликта в Карабахе и сирийского кризиса.

- Нынешнюю войну в Карабахе вдохновляла Турция. На Турцию натыкаемся много где. И при этом мы заявляем, что это наш стратегический союзник. Как это все будет в свете событий, кто мы с ними?

- Турция - это наш партнер. Россия никогда не говорила, что Турция - ее стратегический союзник, это партнёр. И мы работаем в Сирии, стараемся урегулировать сирийский кризис. Турция стремится продвигать свои интересы в этом регионе. Много стран в этом регионе имеют свои интересы, которые проецируются за их границы.

В Ливии - мы тоже взаимодействуем с Турцией. Ни раз встречались военные и спецслужбы. И с восточной и с западной частью. Турки поддерживают правительство национального согласия, но необходимо искать компромисс, - отметил Сергей Лавров, говоря про сотрудничество в Ливии с турецкой стороной, - сообщил Сергей Лавров.