Сергей Лавров: Россия не согласна с позицией Турции по Карабаху

Сергей Лавров заявил, что ситуация не должна развиваться по принципу "война - это продолжение политики" Фото: скриншот с видео

Россия не согласна с позицией, озвученной властями Турции и президентом Азербайджана Ильхама Алиева, по вопросу Нагорного Карабаха, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

- Заявление о военном решении конфликта не разделяем. Турция выступила, что все решения Азербайджана поддержит. Мы находимся в контакте с турецкими коллегами. Мы отстаиваем свою точку зрения - мирное урегулирование возможно, - ответил Лавров на вопрос Маргариты Симоньян о легитимности интереса Турции в Карабахе.

Министр также отметил, что ситуация не должна развиваться по принципу "война - это продолжение политики".

- Коррективы всегда надо иметь ввиду. Но политика на турецком направлении должна исходить из реальности, - добавил Сергей Лавров.

Напомним, сегодня, 14 октября, глава МИД России отвечает на вопросы главного редактора Издательского дома "Комсомольская правда" Владимира Сунгоркина, главного редактора телеканала "Russia Today" и радио Sputnik Маргариты Симоньян, а также главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Романа Бабаяна.

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