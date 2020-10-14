Лавров рассказал, почему в России не возбуждают уголовное дело по Навальному

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин спросил Сергея Лаврова, почему Россия не возбуждает уголовное дело по инциденту с Навальным Фото: скриншот с видео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в большом интервью главному редактору Издательского дома «Комсомольская правда» Владимиру Сунгоркину, главному редактору радио Sputnik Маргарите Симоньян и главному редактору радиостанции «Говорит Москва» Роману Бабаяну объяснил, почему в России не возбуждают уголовное дело из-за ситуации с российским политиком Алексеем Навальным.

- У нас уголовное дело должно возбуждаться на основе фактов, которое позволяет делать такой вывод. И сейчас МВД ведёт доследственную проверку - опросили более 200 человек. Но я даже не буду перечислять, у нас по различным телеканалам, что сколько здесь недосказанностей и несуразиц. Бутылка, почему люди прибежали в номер... нестыковок - миллион! И будем настаивать, что немецкие коллеги должны уважить свои международные обязательства, - пояснил министр.

Лавров также указал на противоречия в действиях стран ЕС в отношении доказательств данных об Алексее Навальном.

- Насчёт уголовного преследования и насчёт того, кто кому чего должен объяснять. Была недавно фраза о том, что Навальный работает с ЦРУ. И тут же адвокат Навального потребовал доказать сведения. А когда мы просим доказать наличие уголовного состава в том, что произошло с Навальным, то немцы нам говорят - "А вы нам что, не верите?", - указал Сергей Лавров, отвечая на вопрос главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина.

Журналист также спросил Лаврова о том, почему Россия не меняет вектор своей политики в отношении оппозиции иностранных государств.

- Мы же можем в разные стороны поменять свое поведение. Мы все время в обороне, может встречаться с оппозицией, со своими "симпатизантами" в этих странах?

Министр заявил, что Россия всегда стремилась вести себя уважительно по отношению к решениям иностранных государств о выборе руководителей.

- Мы в общем-то и до этого не чурались отношений с оппозицией, и теперь будем делать без оглядки. 2017-й год, избирательная кампания во Франции. Приезжает Мари Ле Пен. Тогдашний мой коллега из Франции говорит публично, что это попытка вмешательства во французские дела. И вот сейчас с кем встречаются Меркель, Макрон. И никто не говорит о том, что это вмешательства во внутрибелорусские дела! - отметил Сергей Лавров.