Лавров - о ситуации в Белоруссии: мы не должны вести себя как американцы

Сергей Лавров - глава МИД РФ Фото: REUTERS

Россия должна видеть перспективы развития своих союзников и не станет идти по пути США, которые «грубо и беспардонно», вмешиваясь во внутренние дела других государств. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в большом интервью трем радиостанциям —«Комсомольская правда», Sputnik и «Говорит Москва», отвечая на вопрос о том, готова ли Россия к возможной смене власти в Белоруссии.

- Я считаю, что мы конечно, должны видеть картину на всех направлениях, которые окружают Россию. Мы долгие годы жили в одном государстве, но мы и не должны вести себя так, как ведут себя американцы. Они ведут себя грубо, невежливо и беспардонно. Хотя сами поучают других. Они через свои посольства продвигаются - так было и в Киеве, так сейчас происходит и в Молдавии. Они продвигают свои интересы и в республиках Закавказья. Мы не должны делать так, - подчеркнул Сергей Лавров.

Он отметил, что Россия поддерживает возможность Конституционной реформы в Белоруссии и попытки Александра Лукашенко завязать диалог.

- Все попытки оспорить результаты выборов - они попытки с негодными средствами. Именно западные партнеры ударили по рукам ОБСЕ, чтобы они не приехали на выборы, - добавил министр.

Вопросы Сергею Лаврову задавали главный редактор Издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин, главный редактор телеканала «Russia Today», радио Sputnik Маргарита Симоньян и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.