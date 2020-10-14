В школах предложили ввести уроки достойного поведения Фото: Евгения ГУСЕВА

В российских школах предложили ввести уроки этикета. Дело в том, что большинство российских школьников не знают элементарных правил поведения в обществе.

В нижней палате парламента уверены, что введение нового образовательного предмета улучшат манеры школьников и учителей. Часто педагоги сами подают дурной пример детям

Свое предложение член нижней палаты парламента Алексей Кобилев направил министру просвещения Сергею Кравцову. Законодатель отметил, что культура помогает социально-экономическому развитию любого общества. Современным детям в будущем предстоит не только работать в социуме, но и отвечать за судьбу страны.

- Преподавание основ этикета в начальной школе позволит обеспечить благоприятные условия для всестороннего воспитания и социализации учеников,- цитирует NEWS.ru письмо депутата.

Появление в школах уроков этикета позволит предотвратить снижение интеллектуального и культурного уровня людей, минимизирует примеры асоциального поведения, снизит рост агрессии, нетерпимости в обществе.

А вот в преподавательском сообществе уверены, что вводить уроки этикета в школах нет необходимости. За поведение и поступки учеников несут ответственность не только педагоги, но и родители, сообщает ОТР.

- Дети в начальной школе и так загружены, а родителей никто не освобождал от правильного воспитания. Они отвечают за этикет своей семьи и своих детей. У нас и так не хватает часов на чтение, требуется больше часов на русский язык, но ребенок не бесконечен, его нельзя бесконечно нагружать, - высказала свою позицию заместитель председателя общественного совета при Минпросвещения, председатель совета Академической гимназии № 56 народный учитель России Майя Пильдес.