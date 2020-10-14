Лавров: Ничего надёжнее, чем устав ООН, человечество не придумало

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуации в соседних государствах показали, что западные страны стремятся вывести Россию из равновесия "не только нападками во всех сферах", но и попытками разбалансировать ситуацию вокруг границ страны.

- Внутренние передряги в соседних странах играют свою роль. Особенно было видно в Киргизии и Молдавии. Но реакция Запада на это и сдерживание России - это часть одного целого. Это написано приличными формулировками, но на деле же всё иначе. Но, вывести нас из равновесия не только нападками на РФ во всех сферах, но и еще разбалансировав ситуацию вокруг наших границ, не позволяя сосредоточиться на созидательных делах, это - очевидно, - заявил министр.

Лавров подчеркнул, что человечество не придумало ничего лучше, чем устав Организации объединённых наций.

- При всех инстинктах и искушениях ответить "Сам дурак!", мы должны оставаться в рамках международного права. Ничего лучше, чем устав ООН человечество не придумало, - добавил глава МИД России.