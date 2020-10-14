Мурашко оценил уровень заболеваемости коронавирусом в России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 14 октября, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о том, что прирост заболеваемости коронавирусом за неделю вырос с 41 до 52 на сто тысяч населения. Таким образом, прирост составил 26%. Также было отмечено, что в России в настоящий момент развернуто 176 тысяч инфекционных коек, и фонд еще не полностью перепрофилирован.

"В упреждающем режиме нами совместно с субъектами Российской Федерации развернуто 176 тысяч коек. Хочу обратить внимание, что максимальное количество коек, которое мы разворачивали, - это почти 185 тысяч коек, это было 18 июня 2020 года", - рассказал Мурашко на комитете Госдумы по охране здоровья.

По мнению министра, максимум заболеваемости на данный момент еще не достигнут.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, по данным американского университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавируса. Согласно представленной информации, с начала вспышки COVID-19 в нашей стране на сегодняшний день выявлено 1 326178 случаев заражения, скончались 22966 человек. Полностью выздоровели и выписались из больниц 1 031785 заболевших россиян.