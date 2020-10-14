В Томской области «земские учителя» получили по миллиону рублей

17 педагогов, переехавших в села и малые города Томской области по федеральной программе «Земский учитель», получили по 1 млн рублей единовременных компенсационных выплат. Еще двоим «земским учителям», которые участвовали в повторном отборе, выплаты поступят до конца октября.

Таким образом, все 19 вакансий по программе «Земский учитель» 2020 года в Томской области заполнены. Расходы консолидированного бюджета на развитие в регионе программы «Земский учитель» в 2020 году составили 19 млн рублей. Учителя приступили к работе в 17 городах и поселках региона (кроме Томска, Северска и Чаинского района), включая школы, расположенные в отдаленных населенных пунктах.

Девять учителей переехали на работу в Томскую область из Ульяновской, Липецкой, Московской и Новосибирской областей, республик Алтай и Тыва. Например, учитель начальных классов из Московской области теперь работает в Высоковской школе Зырянского района. Учитель биологии из Ульяновской области переехала по программе в Александровский район, два учителя английского языка из Липецкой области и Республики Алтай работают в школах Первомайского района. Еще два учителя из Тывы преподают теперь русский язык и литературу в Пудинской школе (Кедровый) и историю в Поротниковской школе (Бакчарский район).

«Мы системно работаем над возрождением деревни и сельского уклада, чтобы жизнь людей в небольших населенных пунктах была комфортной и современной, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Развиваем агропромышленный комплекс и создаем новые рабочие места, ремонтируем дороги, приводим в порядок общественные пространства, строим бюджетные дома и ФАПы, газифицируем территории, расширяем сети мобильной связи и интернета. Но только то село имеет будущее, где есть хорошая школа с крепким педагогическим составом. Помогали и будем помогать учителям обустроиться на селе».