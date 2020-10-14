Владимир Сунгоркин Лаврову: В США "Комсомольская правда есть", а в Белоруссии запретили

Владимир Сунгоркин отметил в интервью с Сергеем Лавровым, что "Комсомольскую правду" выпускают в США, но запретили в Беларуси Фото: скриншот с видео

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин отметил в одном из своих вопросов для интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что "Комсомолка" выходит в США, но не выходит в Беларуси.

- Это временно. Ну всё, сейчас в Восточном США запретят (смеется). Сейчас Помпео услышит, - ответил Сергей Лавров.

На вопрос Владимира Сунгоркина о том, за кого будет "топить" Россия на предстоящих выборах президента США, Лавров ответил: "Нас уже записали в вершители судеб Америки. Поэтому зачем нам деньги тратить?".

- Пускай продолжают освещать объективно, - добавил Сергей Лавров, говоря о политике освещения американских выборов в России.

- Это скучно, - отметила главный редактор радиостанции "Sputnik" Маргарита Симоньян.

- Нет, это не скучно, - заключил Лавров.

Сайт KP.ru ведёт видеотрансляцию интервью.