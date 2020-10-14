Сергей Лавров оценил проблемы с русскоязычными СМИ за рубежом

Интересы русских в других странах и проблемы русскоязычных средств массовой информации являются предметом постоянного внимания МИД России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в большом интервью трем радиостанциям —«Комсомольская правда», Sputnik и «Говорит Москва», отвечая на вопрос главного редактора Издательского дома «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина.

- Есть страны, которые полностью от нас зависят - Белоруссия, Абхазия, Таджикистан. "КП" закрыли. Ведут себя как хотят. Может как-то закладывать в договора пункты о наших медиапроникновениях?

- Проблемы с нашими СМИ, например, не до конца отрегулированы во многих странах. Не учли там наши союзнические отношения. Мы уверен, что мы решим вопросы. Чтобы сохранили в Казахстане и Армении. Учитывая наши отношения и все что делаем на практике, учет наших интересов должен был быть более отчетлив. Но все это у нас на повестке дня. И собственность этнических русских, граждан РФ в Абхазии являются предметом нашего постоянного внимания. Мы будем продвигать наши отношения более энергично, сказал Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России отметил, что в большинстве из перечисленных государств наблюдается хороший уровень преподавания русского языка.