Лавров: США - ярчайший пример главенства империй в мире

Полицентричный мир формируется не между 193 государствами, а между крупными игроками - постоянными членами Совета безопасности ООН, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

- Именно империи имеют будущее в современном мире, учитывая, что слишком малые страны не могут состязаться с крупными странами. <...> США по мере распространения влияния, настырного и агрессивного, будь то это в Афганистане, в Ираке, это ярчайший пример, - заявил в интервью радиостанциям "Комсомольская правда", "Sputnik" и "Говорит Москва" глава МИД России.