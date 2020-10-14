Лавров рассказал о российских интересах в противоречиях США и Китая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в большом интервью трем радиостанциям —«Комсомольская правда», Sputnik и «Говорит Москва» ответил на вопрос главного редактора Издательского дома «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина о том, есть ли шанс у российских интересов поучаствовать в противоречиях США и Китая.

- Мы идем от жизни. И идя от жизни, я не вижу причин, по которым мы должны дистанцироваться от договоренностей. Это было бы глупо. Дистанцироваться от Китая только ради того, что мы тоже интриганствовать можем - себе же в ущерб. Американцы в открытую говорят, что Россия должна помочь с Китаем. И сейчас их представитель сказал, что Россия нас поддержала и к выборам в США замораживают боеголовки. И призвала Китай будто бы присоединиться, - рассказал Сергей Лавров.