Лавров: Россия готова включить 2 из 5 новых вооружений в контекст нового договора СНВ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова включить два вида нового вооружения из пяти в контекст нового Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и США.

- США перевернули все с ног на голову. Они хотят в стороне оставить при разговоре по СНВ средства доставки оружия. Мы из пяти новых видов вооружения мы два вида готовы включать в контекст нового договора. Но те, которые подпадают, покрытые нынешним договором. Они на своем месте говорят - не подпадают, - рассказал Сергей Лавров.

Он также отметил, что у США есть программа "молниеносного глобального удара", при которой силы США способны достигнуть за час любой точки мира.

- Они не хотят включать космос в арену боевых действий, как и киберпространство. Они поставили крест на договоре о запрете ядерных испытаний <...> Они привлекают страны НАТО к тренировкам с этим ядерным оружием, что есть нарушение. И они говорят - давайте посчитаем, - добавил глава российского МИД.