Лавров оценил угрозу раскола по этническому принципу в Казахстане

Сергей Лавров заявил, что у Москвы доверительный диалог по всем вопросам со всеми странами СНГ Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев понимают важность укрепления межэтнического согласия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он также отметил, что принятие во внимание русскоязычной части населения Казахстана является частью договоренностей в рамках СНГ.

- Что касается Казахстана, то я не вижу угрозы раскола по этническому принципу. <...> Что касается тех, кто кроме нас поддерживает отношения с казахами, в чистоту их замыслов голословно [поверить] не могу, - отметил Лавров.

Глава российского МИД обратил внимание на освоение центральной Азии Соединёнными штатами Америки и Китаем.

- Они сеют противоречия на этой территории. Все организации поощряют тенденции к национализму. Китай - тоже имеет свои интересы в Центральной Азии. Китай, накопив экономическую мощь, и это сейчас американцев возмущает, что по их нотам всё сделав, реализует все эти интересы, - отметил Сергей Лавров и подчеркнул, что Россия старается гармонизировать интересы российской и китайской сторон.

- Не использовать преимущества, данные нам Богом, было бы глупо с точки зрения интересов развития каждой страны. Но, подчеркну, с Казахстаном, как и любой страной СНГ, у нас идет доверительный разговор по всем вопросам, - заключил министр.

Напомним, сегодня, 14 октября, глава МИД России отвечает на вопросы главного редактора Издательского дома "Комсомольская правда" Владимира Сунгоркина, главного редактора телеканала "Russia Today" и радио Sputnik Маргариты Симоньян, а также главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Романа Бабаяна.

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