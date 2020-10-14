Лавров: Россия каждый год вносит резолюцию в Генассамблею ООН против героизации нацизма, но США и Украина против

Сергей Лавров назвал позором отказ США и Украины принять резолюцию России против героизации нацизма Фото: скриншот с видео

Россия ежегодно вносит в Генеральную ассамблею ООН резолюцию против героизации нацизма, но против неё голосуют США и Украина, а страны Евросоюза воздерживаются, заявил глава МИД России Сергей Лавров и добавил, что считает это позором.

- Говорим о том, что сейчас идёт война по поводу истории. Нападки грубейшие на то, что мы завоевали кровью. <...> Cейчас внесли новую резолюцию на 75-летие. И есть пункт о том, чтобы победу во Второй мировой войне признали достоянием всего человечества. И? Против - США, Украина, Канада, Евросоюз. Это неприемлемо, - подчеркнул Лавров в большом интервью для главного редактора Издательского дома "Комсомольская правда" Владимира Сунгоркина, главного редактора телеканала "Russia Today" и радио Sputnik Маргариты Симоньян, а также главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Романа Бабаяна.

Министр также добавил, что не видит другого пути, кроме как настаивать на исполнении международно-правовых обязательств.

- Сносят в Польше, и очень много! В обязательствах - все памятники, но сносили и те, которые были над захоронениям. Если начнём отвечать, то это будет наперекор православным принципам, - считает Сергей Лавров.

Глава МИД также убеждён, если не существует международного права, регулирующего разрушения могил, захоронений и памятников, "тогда в других странах скажут "О, Россия вышла из договоров".

- Тут как в покере - кто первый моргнет, - заключи Лавров.

Сайт KP.ru ведёт видеотрансляцию интервью.